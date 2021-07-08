В Украине стартовали продажи нового Mercedes-Benz C-Class: названа цена

Модель будет доступна в кузовах седан и универсал.

На украинский рынок вышел премиальный автомобиль Mercedes-Benz C-Class нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что эта модель будет доступна в кузовах седан и универсал.

Новый Mercedes-Benz C-Class первым среди классических представителей модельного ряда стал на путь полной электрификации своей линейки — благодаря "мягким" гибридам с 48-вольтовой технологии и интегрированным стартер-генератором, а также гибридам PHEV. Среди его технических изысков такие опции, как фары головного освещения Digital Light и функция подруливания задних колес.

Daimler

В базовую комплектацию нового C-Class входит широкий перечень оборудования по сравнению с предыдущим поколением, среди которого экстерьер и интерьер в исполнении Avantgarde Line, светодиодные фары High Performance, парковочный пакет с камерой заднего вида, центральный дисплей с диагональю 11,9 дюйма (30,2 см), расширенные функции мультимедийной системы MBUX (персональные профили и точка доступа Wi-Fi), пакет комфортных сидений, пакет зеркал с функцией автоматического затемнения и подсветки пространства вокруг автомобиля с проекцией логотипа Mercedes-Benz, сканер отпечатков пальцев для доступа к управлению системами автомобиля, автоматизированная система кондиционирования воздуха, два дополнительных USB-с разъемы под передним центральным подлокотником, пакет дополнительного освещения салона, компрессор для подкачки шин и многое другое.

Сначала для новинки будут доступны пять силовых агрегатов. В частности, линейка бензиновых моторов представлена модификациями С 180 (170 л.с.), С 200 (204 л.с.) и С 300 (258 л.с.). Последние две версии можно заказать с полноприводной трансмиссией. Поклонникам дизельных моторов адресованы две версии — C 220 d (200 л.с.) и C 300 d (265 л.с.). Сначала украинские покупатели будут предложены 10 различных модификаций новинки в двух кузовах.

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Стоимость нового C-Class в Украине стартует с отметки 43 178 евро за седан C 180, а базовый универсал C 220 d обойдется минимум в 49 874 евро. Появление новинки в салонах официальных дилеров ожидается до конца текущего месяца.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине анонсировано появление роскошного электромобиля с рекордным запасом хода.

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