В Украине стартовали продажи нового спортседана Mercedes-Benz: объявлена стоимость

Модель доступна в шести модификациях.

На украинский рынок вышел новый спортивный премиальный седан – Mercedes-Benz CLS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что новинка доступна в шести модификациях – трех дизельных и трех бензиновых.

Так, обновленный CLS выделяется другой облицовкой радиатора и передним бампером с дополнительным спойлером. Ажурные легкосплавные диски и новая голубая металлизированная эмаль подчеркивают элегантный вид модели и ее спортивный характер. Сзади появилась новая светотехника, а бампер украсила изящная хромированная накладка, передает AutoOboz.

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Обновленный CLS получил новый руль с двумя сенсорными панелями и датчиками касания. Информационно-развлекательная система MBUX приобрела расширенный функционал. В стандартной комплектации CLS имеет два больших дисплея диагональю 10,25 дюйма (26 см), которые размещены под общим экраном. В качестве опции можно заказать увеличенные дисплеи диагональю 12,3 дюйма (31,2 см). Для модели предлагается широкий ассортимент цветов и отделочных материалов. Кроме того, можно заказать персональные варианты оформления интерьера.

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Система Energizing Comfort объединяет различные функции повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает разные режимы массажа для различных программ по управлению уютом и самочувствием находящихся в салоне.

Покупатели новинки смогут выбирать из трех дизельных и трех бензиновых моторов. Первые отдают 143, 195 и 243 л.с., а бензиновая линейка представлена двигателям мощностью 220, 270 и 320 л.с. Две базовые версии CLS 220 d и CLS 350 оснащаются передним приводом, другие модификации укомплектованы фирменной системой полного привода 4Matic.