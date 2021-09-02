В Украине стартовали продажи новых армейских пикапов: названа цена

Более подробно с автомобилями этой марки можно будет ознакомиться на выставке.

В Украине начались продажи нового армейского внедорожника — BAW Warrior.

Об этом сообщает Autocentre.

Отмечается, что в Украину прибыли версии как с одинарной кабиной, так и с двойной — с колесной базой 2 850 и 3 035 мм соответственно. Известно также и то, что эти экземпляры выпущены на заводе в Пекине.

Это пикапы BAW Warrior 2043 (4X4), в основе которых лежит внедорожник, поставляемый в китайскую армию, а поэтому они имеют солидный запас прочности. В итоге грузоподъемность пикапов достигает 1 925 кг и 1 800 кг — для моделей с однорядной и двухрядной кабинами соответственно. Полная масса составляет 3 955 кг, что требует для управления уже водительского удостоверения категории "С".

autocentre.ua

В качестве силового агрегата устанавливается турбодизель YCY24140-60 CТАНДАРТ "Евро-6" — рабочим объемом 2 360 см куб., который развивает 140 л.с. и 400 Нм при 1 400 — 2 000 об/мин. Коробка передач — механическая, 6-ступенчатая. Средний расход топлива — 10,5 л на 100 км.

В стандартное оснащение пикапов BAW Warrior 2043 входит кондиционер, FM-радио/MP3-плеер, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка и ABS. За доплату предлагается лебедка, окраска "металлик", система контроля давления в шинах, а также система EBD.

Цены на машины с одинарной кабиной стартуют от 777 434 грн, а с двойной — от 818 836 грн. Более подробно ознакомиться с автомобилями этой марки можно будет на выставке "Агро-Винница-2021", которая пройдет с 7 по 9 сентября.

Сейчас аналогов этому утилитарному внедорожнику на украинском рынке практически нет. Пикап предназначен для эксплуатации в жестких условиях бездорожья, оптимально подойдут для любителей рыбалки, охоты и другого.

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