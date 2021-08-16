В Украине стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster: какова его стоимость

Более 30тысяч украинцев приобрели эту модель.

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Как известно, компактный бюджетный кроссовер Renault Duster является самой продаваемой моделью марки в восточноевропейском регионе. Автомобиль предлагается на рынке уже более десяти лет (модель представили в 2009 году) и за это время сменил два поколения, последнее из которых было представлено в 2018 году.

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С момента дебюта более 30 тысяч украинцев выбрали Duster. Надежный и неприхотливый в эксплуатации кроссовер обладает хорошей проходимостью и обеспечивает высокий уровень комфорта поездки. Рестайлинговая версия этой модели получила новые опции и материалы отделки.

Так, обновленный Renault Duster получил мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и функцией беспроводного дублирования данных смартфона, улучшенные материалы отделки салона, а также задний спойлер и 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

renault.ua

Эта модель предлагается с бензиновым двигателем 1.6 TCe (115 л.с.) с 5 или 6-ступеневую МКП. Поклонникам дизельных моторов подходит двигатель 1.5 dCi мощностью 110 л.с. Он работает в паре с 6-ступеневую МКП или роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Также компания предлагает установку ГБО BRC с сохранением заводской гарантии и необходимыми документами для государственной регистрации.

Что касается стоимости, то за обновленную версию Renault Duster просят от 363 900 грн.

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