В Украине стартовали продажи обновленного SEAT Leon в двух кузовах: объявлены цены

В Украине стартовали продажи обновленного SEAT Leon в двух кузовах: объявлены цены

Модель будет доступна в двух комплектациях.

В Украине начались продажи SEAT Leon четвертого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что обновленная версия этой модели будет доступна в двух комплектациях и кузовах хэтчбек и универсал Leon SP.

SEAT.ua

Новый SEAT Leon 2021 построен на платформе Volkswagen Golf 8 — MQB. Автомобиль немного подрос в размерах: длина хэтчбека составляет 4 386 мм, а универсала — 4 642 мм. Объем багажного отделения хэтчбека остался прежним (380 литров), а в универсале вырос до 620 литров. Отныне во всех SEAT Leon — 8,25-дюймовый сенсорный дисплей, а более дорогие версии получили еще и виртуальную панель приборов.

SEAT.ua

В пакет систем безопасности по умолчанию входят электронная система стабилизации ESP, ABS и EBD, контроль давления в шинах, система имитации блокировки дифференциала XDS, четыре подушки безопасности и две шторки. Моторная линейка предлагает пять двигателей на выбор:

1,4 TSI (бензин) — 150 л.с.;

1,5 TSI (бензин) — 150 л.с.;

1,5 TSI mHEV (гибрид) — 150 л.с.;

2,0 TSI (бензин) — 190 л.с.;

2,0 TDI (дизель) — 150 л.с.

Самый мощный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 231 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую МКПП, 8-ступенчатый автомат и 7-ступенчатый робот DSG.

Базовый SEAT Leon Style стоит от 612 225 гривен за хэтчбек и от 656 587 гривен — за универсал. Комплектация включает светодиодную оптику, 16-дюймовые литые диски, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений и руля.

Вариант FR (от 699 929 грн за хэтчбек и от 755 012 грн за универсал) добавляет бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, датчик дождя, парктроник и камеру заднего вида.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовал прием заказов на новый кроссовер Toyota Yaris Cross.

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