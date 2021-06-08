В Украине стартовали продажи обновленной версии кроссовера Skoda Kodiaq: объявлены цены

Эта модель будет доступна в четырех комплектациях.

На украинский рынок вышел обновленный кроссовер Skoda Kodiaq.

Об этом сообщает украинская пресс-служба чешского автопроизводителя.

Отмечается, что на украинском рынке кроссовер Škoda Kodiaq, обновленный чуть больше месяца назад, будет доступен в комплектациях Ambition, Style, L & K и Sport Line.

В его активе теперь еще более выразительный дизайн, LED оптика, а также в зависимости от комплектации — матричные фары, усовершенствованные вентилируемые сиденья, задний радар Rear Traffic Alert и 10 динамиков звуковой системы Canton. Усовершенствованные дополнительные пакеты опций, которые традиционно позволяют клиентам сэкономить по сравнению с заказом каждой опции отдельно. Обновленный Škoda Kodiaq уже доступен для заказа в производство.

Покупателям доступны легкосплавные колесные диски в размере до 20 дюймов, а также новые варианты отделки салона с различными декоративными панелями, дополнительными контрастными лентами и улучшенной светодиодной интерьерной подсветкой. Его можно заказать дополнительно к комплектации Ambition; для версий Style, L & K и Sportline оно является частью стандартного оснащения.

Skoda

Набор систем-помощников дополнен улучшенной версией системы Crew Protect Assist (проактивная защита водителя и переднего пассажира). Она оснащается дополнительными датчиками в задней части автомобиля, которые реагируют на опасность наезда сзади.

Автомобиль сохранил уже известные два дизельных двигателя на 150 и 200 л.с., а также 2-литровый бензиновый TSI на 180 л.с. — все в комплекте с 7-ступенчатой DSG и полным приводом. Škoda Kodiaq можно заказать в 7-местной версии. Со сложенным третьим рядом сидений объем багажного отсека автомобиля составляет 2 065 л. Стоимость базовой версии с 2-литровым бензиновым 180-сильным двигателем, полным приводом и LED оптикой составляет 835 881 грн.

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Обновленный Kodiaq производят на заводе "Еврокар" в Соломоново, это одна из самых успешных моделей Škoda. На конец марта 2021 года с конвейеров по всему миру сошло более 600 тысяч автомобилей Škoda Kodiaq.

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