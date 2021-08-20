В Украине стартовали продажи обновленной версии Nissan Juke: объявлены цены

Модель доступна в пяти комплектациях и одной спецверсии.

В Украине стартовали продажи кроссовера Nissan Juke нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новый Nissan Juke второго поколения существенно отличается от своего предшественника. Он стал значительно больше и серьезнее на вид. Есть много изменений как в технической части, так и в оснащении.

Так, обновленный Juke сохранил характерные элементы дизайна, например, круглые фары, по которым его легко можно узнать с первого взгляда. Их новой "фишкой" стали Y-образные светодиодные "зрачки", что перекликается с дизайном фирменной решетки радиатора V-Motion.

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Улучшенный салон нового Juke стал еще более просторным. Пространство для ног в зоне задних сидений увеличено на 5,8 см, высота от подушек сидений — на 1,1 см, а объем багажного отделения вырос на 20% — до 422 литров. Функции безопасности включают системы экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, поддержки рядности движения, оповещение о движении автомобиля сзади и мониторинга объектов в "слепых" зонах, а также целый ряд других инновационных систем.

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Под капотом — однолитровый 3-цилиндровый бензиновый турбодвигатель. Он обеспечивает мощность в 114 л.с. и 180 Нм крутящего момента (200 Нм — в режиме турбо). В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая механическая трансмиссия, также доступна новая автоматическая 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями. Производитель обещает средний расход топлива 5,9 л/100 км в автомобилях с механической трансмиссией и 6,0 л/100 км в автомобилях с "автоматом".

Базовая комплектация, которая называется Visia, стоит 515 210 грн. Она уже достаточно богата и включает кондиционер, круиз-контроль, системы автоматического торможения и много других опций. Правда доступна эта комплектация исключительно с механической коробкой передач.

7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями доступен со второй комплектации Acenta. Стоит самый доступный Nissan Juke "на автомате" 613 920 грн. Всего для нашего рынка предусмотрено пять фиксированных комплектаций и одна спецверсия. Самая дорогая комплектация под названием N-Design стоит 786 360 грн.

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Добавим, что знаковая для компании модель за 10 лет со дня своего дебюта разошлась тиражом более 1,5 млн экземпляров.

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