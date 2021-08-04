В Украине стартует прием заказов на обновленный кроссовер Citroen C3 Aircross: объявлены цены

Модель доступна с тремя видами двигателей.

Компания Citroen открывает прием заказов на обновленную версия субкомпактного кроссовера C3 Aircross.

Новинка сохранила характерные черты предшественника: мягкие формы кузова, высокая крыша и большие окна. Сиденья заднего ряда не только сдвигаются, но и складываются для увеличения объема багажного отсека, передает Auto24.

Отныне все версии новинки оснащаются светодиодными фарами ECO LED. В салоне обновленный C3 Aircross получил 9-дюймовый сенсорный дисплей. Также для модели C3 Aircross расширены варианты персонализации экстерьера и интерьера: возможность контрастной расцветки крыши в черный или белый цвет, четыре варианта отделки салона. Для украинских покупателей новинка доступна с одним из трех моторов.

citroen.ua

Первый — 1,6-литровый турбодизель HDi мощностью 92 л.с. и крутящим моментом 230 Нм в паре с 5-ст. МКП расходует всего 4,4 л на 100 км в смешанном цикле. Второй — бензиновый турбомотор PureTech на 1,2 литра на 110 л.с. и 205 Нм. Он предлагается с 6-скоростным автоматом. Третьим вариантом является 1,5-литровый турбодизель BlueHDi, который развивает мощность в 120 л.с. и момент 300 Нм. Работая в паре с 6-ст. АКПП, данный силовой агрегат обеспечивает лучшие скоростные показатели (максимум 195 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 9,6 секунды) и скромный расход топлива (4,1 л на 100 км в смешанном цикле).

К этим двигателям покупатели могут выбрать одну из двух версий новинки — FEEL Pack или SHINE. Стартовый вариант FEEL Pack включает: систему стабилизации ESP, ABS + ASR, предупреждение о выезде из ряда движения, мониторинг знаков дорожного движения, контроль усталости водителя, климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев передних сидений, 7-дюймовый сенсорный дисплей, обивка сидений тканью MICA Grey, пакет внешней персонализации BLACK, фары ECO LED, центральный подлокотник.

citroen.ua

Комплектация SHINE дополнительно к перечисленному предлагает: систему Grip Control с 5-ю режимами езды, обогрев нижней части лобового стекла, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, систему автотормажения Active Safety Brake, 9-дюймовый сенсорный дисплей, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски X Cross, зеркало заднего вида с электрохромным покрытием. Наконец, опционально для клиентов: пакеты внешней персонализации, различные варианты отделки салона, 17-дюймовые колесные диски, адаптивный дальний свет, контроль за "слепыми зонами" боковых зеркал, камера заднего вида, система помощи при парковке, цветной проекционный дисплей.

Что касается цен, то обновленный Citroen C3 Aircross стоит от 570 700 грн. Более дорогие версии можно приобрести от 622 800 и 651 800 грн.

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