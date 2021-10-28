В Украине стартуют продажи новой модели грузовика: какова ее стоимость

Она будет предложена в двух комплектациях.
На украинский рынок выходит новый легкий грузовик — FAW Tiger VR.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
На сегодняшний день это самый доступный дизельный коммерческий автомобиль. Также авто может похвастаться более богатой комплектацией.
Так, уже в базовую версию включены: бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистема + USB, центральный замок и целый ряд других опций, выгодно отличающих новинку от конкурентов.
FAW Tiger VR — современный универсальный коммерческий автомобиль с полной массой 3,5 т., грузоподъемностью до 1,5 т., и вместительной грузовой бортовой платформой с габаритами 3 700X1 850 мм, может использоваться практически во всех сферах бизнеса, где необходима перевозка продовольственных товаров. .
Легкий грузовик комплектуется всемирно признанным с 2.3-литровым дизельным двигателем – WEICHAI, мощностью 110 л.с., имеет высокую производительность, а также исключительную надежность и невысокую стоимость обслуживания. Стоимость FAW Tiger VR стартует от 549 900 грн. Самая дорогая версия обойдется в 699 900 грн.