В Украине стартуют продажи новой модели грузовика: какова ее стоимость

Она будет предложена в двух комплектациях.

На украинский рынок выходит новый легкий грузовик — FAW Tiger VR.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

На сегодняшний день это самый доступный дизельный коммерческий автомобиль. Также авто может похвастаться более богатой комплектацией.

Так, уже в базовую версию включены: бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистема + USB, центральный замок и целый ряд других опций, выгодно отличающих новинку от конкурентов.

Auto-consulting

FAW Tiger VR — современный универсальный коммерческий автомобиль с полной массой 3,5 т., грузоподъемностью до 1,5 т., и вместительной грузовой бортовой платформой с габаритами 3 700X1 850 мм, может использоваться практически во всех сферах бизнеса, где необходима перевозка продовольственных товаров. .

Легкий грузовик комплектуется всемирно признанным с 2.3-литровым дизельным двигателем – WEICHAI, мощностью 110 л.с., имеет высокую производительность, а также исключительную надежность и невысокую стоимость обслуживания. Стоимость FAW Tiger VR стартует от 549 900 грн . Самая дорогая версия обойдется в 699 900 грн .

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