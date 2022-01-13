В Украине суд оштрафовал водителя из-за несогласованной установки ГБО

Автовладелец не отрицал факт переоборудования.

В Украине водитель получил штраф от суда из-за несогласованной установки ГБО на транспортное средство.

Об этом сообщает пресс-служба Полонского районного суда Хмельницкой области, который и вынес соответствующее решение.

В суде указали, что автовладелец не отрицает факт переоборудования, но не согласовал переоснащение с территориальным органом МВД по предоставлению сервисных услуг. Суд не удовлетворил иск местного жителя, оставив по-прежнему определение полиции о привлечении к административной ответственности с наложением 340 грн штрафа.

Автовладелец решил оспорить решение полицейских. По его словам, правоохранители не разъяснили ему законные права, не провели осмотр автомобиля должным образом и не привлекали свидетелей. Также водитель отметил, что не устанавливал газовое оборудование (ГБО) и сейчас он не пользуется им.

В суде обратили внимание, что процедура переоборудования авто для работы на газовом топливе определена порядком, утвержденным определением Кабмина от 21 июля 2010 года. Такое переоснащение может произвести предприятие, имеющее согласованную нормативно-техническую документацию и соответствующее свидетельство. Кроме того, владелец должен согласовать переоборудование с территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД.

В указанном случае собственник не возражает, что на транспортном средстве установлено ГБО, а в техпаспорте нет отметок об этом. Поэтому в суде решили, что действия сотрудника полиции по привлечению к административной ответственности были правомерными.

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