В Украине суд отменил ряд штрафов за перегрузку транспорта на сумму более полумиллиона гривен

В Украине суд отменил ряд штрафов за перегрузку транспорта на сумму более полумиллиона гривен

16 постановлений были признаны недействительными.

В Украине суд за одно заседание отменил ряд постановлений по штрафу за перегрузку транспорта, выписываемых в автоматическом режиме.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Отмечается, что целых 16 постановлений "Укртрансбезопасности" были признаны незаконными по автоматическому взвешиванию на общую сумму в 527 тысяч грн.

Как известно, с 1 октября внедрена автоматическая фиксация превышения весовых норм. Штрафы от 8 100 до 51 тысячи грн. Впрочем, многие владельцы платят штрафы, не догадываясь, что они незаконны.

Так, владелец грузовика получил в октябре 16 постановлений "Укртрансбезопасности". В этих постановлениях было указано о превышении весовых норм по грузовым перевозкам и наложены штрафы на общую сумму в 527 тыс. грн. Как следствие, общая сумма штрафов превысила стоимость самого грузовика.

Не соглашаясь с этим штрафом, гражданин обжаловал эти постановления суде. В иске владелец грузовика отметил, что элементарные математические расчеты "Укртрансбезопасность" производит с ошибками. В результате этих ошибок вычислен неправильный процент превышения весовой нормы, влияющий на размер штрафа. Произведя повторные вычисления, суд подтвердил ошибки в расчетах и их ошибочные результаты. Также суд нашел ненадлежащее оформление постановлений о применении штрафов.