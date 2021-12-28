В Украине суды начали серьезно наказывать владельцев "евроблях": что известно

Их штрафуют и лишают "прав".

Как известно, с 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

Теперь, по информации Дорожного адвоката, суды начали массово наказывать владельцев "евроблях".

Так, за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен за пределы Украины, предусмотрен штраф 8500 грн. Штраф выносится полицейским на месте остановки (ч. 8 ст. 121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.

Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год с возмездным изъятием авто или без такового (ч. 9 ст. 121 КУоАП).

То есть, если работник полиции выявляет факт управления таким транспортным средством впервые, то налагается штраф на месте остановки в размере 8 500 грн. Если же такое нарушение обнаруживается повторно в течение года, то тогда составляется протокол об административном правонарушении, который передается на рассмотрение суда. Суд выносит решение в пределах санкции по ч. 9 ст. 121 КУоАП.

До окончания периода льготной растаможки составление сотрудниками полиции материалов по автомобилям с иностранной регистрацией было редким явлением. Такие материалы складывались в основном в Харьковской области и одиночно в других регионах. Однако, после окончания льготного периода число случаев оформления сотрудниками полиции таких нарушений значительно возросло. В большинстве случаев суды назначают уплату штрафа в размере 17 000 грн и лишают права управления сроком на 1 год.

Если же водитель, лишенный права управления, сядет снова за руль любого транспортного средства, то его ожидает следующий штраф 20 400 грн. (ч. 4 ст. 126 КУоАП). Если же водитель решит сесть за руль повторно в течение года, то ответственность удвоится до 40 800 грн. (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.