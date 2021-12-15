В Украине суды отменяют штрафы за перегрузку транспорта: названа причина

Денежные наказания иногда доходят до сумасшедших размеров.

В Украине суды начали отменять штрафы за перегрузку транспорта, которые выписываются в автоматическом режиме.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Так, недавно суд признал незаконным и отменил штраф "Укртрансбезопасности" по автоматическому взвешиванию из-за того, что система не правильно считывала тип транспортного средства.

Как известно, с 1 октября внедрена автоматическая фиксация превышения весовых норм. Штрафы – от 8 500 грн до 51 000 грн. Штрафуют владельцев грузовиков или надлежащих пользователей, внесенных в соответствующий реестр. Некоторые из владельцев платят штрафы, не догадываясь, что они незаконны.

Владелец грузовика получил постановление "Укртрансбезопасности", в котором было указано о превышении весовой нормы на 5% и наложен штраф 8 500 грн. Не соглашаясь с данным штрафом, гражданин обжаловал это постановление в суде. В иске он отметил, что транспортное средство является контейнеровозом, нормативный весовой параметр которого допускается до 44 тонн, а не 40 тонн, как рассчитала "Укртрансбезопасность". Подчеркивал, что это не было учтено инспектором при вынесении обжалуемого постановления.

Суд, исследовав свидетельство о регистрации транспортного средства, установил, что действительно тип данного транспортного средства – контейнеровоз. Судом также выяснено, что в соответствии с пунктом 22.5 ПДД нормативный параметр для этой категории транспортных средств установлен в 44 тонны. Поэтому, по мнению суда, "Укртрансбезопасность" неправомерно учла при расчете процента превышения для контейнеровоза нормативный параметр 40 тонн.

Проведя повторные вычисления, суд сделал вывод, что фактически вес транспортного средства с учетом правильного нормативного параметра 44 тонны не превышает допустимый вес больше 5%. А значит штраф 8500 грн. является противоправным и подлежит отмене (Решение за 06.12.2021 по делу №383/1134/21).

При этом следует отметить, что Укртрансбезопасность в сформированных постановлениях о наложении административных взысканий, в нарушение требований закона не указывает информацию о зафиксированном фактическом весе транспортного средства и примененном нормативном параметре. Указывает только разницу превышения и процент превышения. Это лишает владельца транспортного средства возможности провести собственное вычисление и проверить правомерность вычисления Укртрансбезопасности.

По результатам рассмотрения дела суд признал постановление Укртрансбезопасности о наложении штрафа по автоматическому взвешиванию незаконным и отменил его. После этого судебного прецедента, отмена судами штрафов Укртрансбезопасности в подобных ситуациях может стать массовым явлением.

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