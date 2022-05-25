В Украине существенно изменится процесс подготовки водителей: что известно

В Украине существенно изменится процесс подготовки водителей: что известно

В Украине с 24 июля полностью изменится механизм подготовки и переподготовки водителей.

Так, чтобы получить водительское удостоверение, нужно будет сделать пять шагов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр на своей странице в Facebook.

Итак, чтобы получить водительское удостоверение нужно:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

И еще одна приятная новость для лиц, у которых истек срок лишения права управления – с сегодняшнего дня они могут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.

Также через 2 месяца можно будет получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

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