В Украине существенно изменится процесс подготовки водителей: что известно

В Украине с 24 июля полностью изменится механизм подготовки и переподготовки водителей.
Так, чтобы получить водительское удостоверение, нужно будет сделать пять шагов.
Об этом сообщает Главный сервисный центр на своей странице в Facebook.
Итак, чтобы получить водительское удостоверение нужно:
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пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
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сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
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выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
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сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
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в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
И еще одна приятная новость для лиц, у которых истек срок лишения права управления – с сегодняшнего дня они могут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.
Также через 2 месяца можно будет получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
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