В Украине существенно упал объем автопроизводства: какой транспорт сходил с конвейеров в июне

В Украине существенно упал объем автопроизводства: какой транспорт сходил с конвейеров в июне

Хотя по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем увеличился более чем на 100%.

В Украине по итогам июня 2021 года серьезно уменьшился объем автопроизводства.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошло 745 единиц транспортных средств.

Отмечается, этот результат оказался на 25% меньше майского показателя. Интересно, что относительно июня прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти на 122%.

Так, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился почти в два с половиной раза, а по сравнению с маем 2021 года уменьшился на 26,7% и составил 692 единицы. Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод — "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Автобусов в течение месяца было изготовлено 51 единица. Это на один экземпляр больше результата июня прошлого года и на 2 единицы меньше майского показателя 2021 года. В июньской статистике коммерческих автомобилей заявлено только два автомобиля, собранные на предприятии "Черкасский автобус".

Всего за первое полугодие 2021 в Украине было произведено 4 540 единиц автотранспортных средств, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей — 4 230 (+163%); коммерческих — 17 (-29%); автобусов — 293 (+17%).

Ранее рассказывалось о том, что в Украине по итогам июня 2021 года вырос спрос на новые легковые автомобили.

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