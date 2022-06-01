В Украине существенно возросла стоимость автогаза в опте: какова ценовая ситуация в областях

Стоимость голубого топлива в опте оказалась значительно выше, чем неделю назад.

Так, к концу мая оптовые партии автогаза торгуются в ценовом диапазоне 67 000-75 000 грн/т.

Об этом свидетельствует ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что цена реализации газа на аукционе "Укргаздобыча" 31 мая находилась в диапазоне 77 200-80 000 грн/т (прошлые торги прошли в диапазоне 73 400-77 000 грн/т). Трейдеры сообщают, что желающих приобрести дорогой газ было немного.

В центральных и северных областях страны сжиженный газ торговался за 70 000-74 000 грн/т, что на 1 000-2 000 грн/т выше уровня прошлой недели. В западных областях цены на оптовые партии увеличились на 5 000-8 000 грн/т, до 68 000-74 000 грн/т. На востоке страны цена на газ не изменилась и удержалась на уровне 72 000–74 000 грн/т.

Между тем, средняя стоимость импортного ресурса на границе во второй половине мая составила $1 160/т, или около 37 000 грн/т. Трейдеры отмечают, что разница цен между импортным ресурсом и стоимостью на аукционах обусловлена нехваткой ресурса для покрытия текущего спроса.

"Несмотря на двойное увеличение поставок автогаза в страну, дефицит на рынке остается, поэтому и есть такой разлет цен в десятки тысяч гривен на тонне", — считает один из опрошенных трейдеров.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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