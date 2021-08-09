В Украине существенно вырос объем автопроизводства: какой транспорт был выпущен

В Украине существенно вырос объем автопроизводства: какой транспорт был выпущен

Выпуск увеличился почти втрое.

В Украине по итогам июля 2021 года серьезно увеличился объем автопроизводства.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошло 704 единиц транспортных средств.

Отмечается, этот результат оказался на 6% меньше июньского показателя. Интересно, что относительно июля прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти втрое.

Так, легковых автомобилей в июле было произведено 617 единиц, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году. Однако относительно июня в этом дивизионе автопрома произошло падение на 11 процентов. Автобусное производство закончило месяц с результатом 85 экземпляров, что на 42% больше, чем в июле 2020 года. По сравнению с июнем текущего года производство автобусов увеличилось на 57 процентов.

В июльском отчете коммерческих автомобилей, как и в июне, заявлено только 2 авто (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года). Это ровно половина от результата июля прошлого года.

Всего за семь месяцев с начала года в Украине изготовлено 5 247 единиц автотранспортных средств, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей — 4 847 (+172%), коммерческих — 19 (32%), автобусов — 381 (+23%).

Ранее рассказывалось о том, что ЗАЗ намерен существенно увеличить объем автопроизводства.

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