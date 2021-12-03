В Украине существенно вырос спрос на новые коммерческие автомобили: какие машины чаще всего покупали в ноябре

В Украине существенно вырос спрос на новые коммерческие автомобили: какие машины чаще всего покупали в ноябре

В топ-5 производителей произошло только одно изменение.

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей по итогам ноября стал еще популярнее.

Так, по информации "Укравтопрома", за прошедший месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 1 479 тысяч машин этого сегмента. Отмечается, что подобный показатель оказался в полтора раза выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отмечается, что самый лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Citroen, реализовавшая на украинском рынке 272 новых машин, превысила собственный результат годовой давности почти втрое.

autonews.com

Второе место в рейтинге марок заняла Renault – 234 новых авто, что на 8% больше, чем годом ранее. На третьем месте FIAT с результатом 166 зарегистрированных авто, это на треть больше чем в ноябре 2020 года.

Также в первую пятерку вошли Peugeot – 133 (+6%) и МАЗ – 88 (+54%). Всего с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано почти 14 тысяч новых коммерческих автомобилей, что на 40,5% больше, чем в прошлом.

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