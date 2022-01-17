В Украине существенно выросла оптовая стоимость бензина и дизельного топлива

Похоже, их цена будет повышаться и дальше.

В Украине с начала 2022 года существенно выросла оптовая стоимость бензина и дизельного топлива.

Так, для топливного рынка первые две недели нового года ознаменовались резким подъемом, продиктованным мировой конъюнктурой. Автомобильные партии дизеля выросли на 2 грн/л (+7,6%), а бензин – на 1,58 грн/л (+5,8%). И это не предел, считают в Консалтинговой группе А-95, передает Enkorr.

С первых дней нового года на европейских рынках начался уверенный рост котировок по всем видам нефтепродуктов, который в итоге составил в среднем $54/т (+7,9%). Именно такая динамика определила новые расчеты Минэкономики, которые прибавили бензину 95 коп./л, а дизтопливу – 1,34 грн/л.

А сначала была нефть, подорожав в 2022 году с $79 до $86/барр., или на 9,1%. Обозреватели считают, что это следствие постоянного спроса, который уже не реагирует на новые волны паники вокруг коронавируса. Подхлестнуло цены и ослабление курса гривны: доллар и евро выросли на 2% и 3,5%, до 28 грн и 32 грн соответственно. Реакция внутреннего рынка не заставила себя ждать. С 4 января крупнооптовые цены на дизельное топливо выросли в среднем на 2 560 грн/т, до 32 620 грн/т (+8,5%).

На самом большом хабе в Коростене 14 января операции проходили в диапазоне 27,25–27,40 грн/л, прибавив с начала года 2,2 грн/л.

В столичном регионе прайсы выросли в среднем на 2,10–2,30 грн/л, реальные предложения на белорусский ресурс озвучивались в диапазоне 27,00–27,40 грн/л, опускаясь до 26,90 грн/л. Запасы российского дизеля были больше и предлагались гораздо дешевле – 26,50–26,75 грн/л. В Ровненской области прайсы с 4 января выросли в среднем на 2-2,10 грн/л, основные предложения были в диапазоне 27,30-27,50 грн/л, хотя встречались и за 27,10 грн/л. В порту Николаева сделки проходили в диапазоне 27,30–27,50 грн/л, прибавив с начала года в среднем 2 грн/л, нижний порог стартовал с 27,00 грн/л. На “Укртатнафте” события развивались не так быстро, и до финиша цены пришли с ростом на 1,70 грн/л (27,37 грн/л). Клиенты завода торговали преимущественно дороже, вплоть до 27,55 грн/л.

По оценкам Консалтинговой группы "А-95", внутренние цены не добились экономически обоснованного уровня, поскольку на рынке еще остаются запасы "дешевого" топлива. Если же мировой рынок и дальше будет идти вверх, на стеллах АЗС потребителей ждут новые ценовые рекорды.

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