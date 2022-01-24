В Украине существенно выросла оптовая стоимость бензина и дизеля: как это отразится на АЗС

В Украине существенно выросла оптовая стоимость бензина и дизеля: как это отразится на АЗС

Заправиться может стать гораздо дороже.

В Украине существенно выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 по итогам оперативного ценового мониторинга, передает Enkorr.

Так, на прошлой неделе (от 17 по 21 января, прим.) цены на нефть преодолели отметку $90/барр., которую рынок не штурмовал с 2014 года. Внутренние цены отозвались новым витком роста: автомобильные партии дизеля в среднем подорожали на 1,1 грн/л (+4,3%), бензина – на 0,87 грн/л (+3%).

Отмечается, что в Коростене продавцы финишировали в пятницу с результатом 1 грн/л за неделю (28,05–28,10 грн/л).

В столичном регионе прайсы выросли также на 1,00–1,10 грн/л, реальные предложения на белорусский ресурс озвучивались в диапазоне 28,10–28,40 грн/л, опускаясь и до 28,00 грн/л. При этом российская межсезонка предлагалась с дисконтом – по 27,50–27,80 грн/л.

В порту Николаева было дорого — 28,50–28,80 грн/л, при этом цены выросли в среднем на 1,20–1,30 грн/л. А будет еще дороже, во вторник здесь ждут новый танкер. На "Укртатнафте" прайсы выросли меньше всего, на 0,85 грн/л, хотя стоимость 28,22 грн/л назвать низкой сложно. Контрагенты торговали по 27,85–28,00 грн/л.

По оценкам Консалтинговой группы "А-95", скачок оптовых цен перевернется на автозаправочные станции уже в третьей декаде января, потенциал роста цен на бензины и дизельное топливо составляет 1,45 и 1,85 грн/л соответственно.

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