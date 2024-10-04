В Украине упали продажи б/у авто: какие модели самые популярные

Самыми популярными в сентябре были бензиновые автомобили. А первое место в десятке самых популярных моделей занял Volkswagen Golf.

В сентябре украинский автопарк пополнился почти 17 тысяч б/у легковых машин, ввезенных из-за границы. Этот показатель является одним из самых низких в 2024 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Этот показатель регистрации в Украине импортированных б/у авто является одним из самых низких в 2024 году, уступая только январскому. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации б/у авто упали на 19%, а по сравнению с августом – на 34%.

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Самую большую долю на рынке импортированных автомобилей занимали бензиновые машины – 46%. Следующие по популярности:

дизельные автомобили – 25%;

электромобили – 19%;

гибриды и авто с ГБО – по 5%.

По информации аналитиков, средний возраст б/у автомобилей, получивших украинские номера в сентябре, составляет 9,2 года. Самой же популярной моделью остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто в сентябре:

Volkswagen Golf – зарегистрировано в Украине 1018 единиц; Renault Megane – 793; Skoda Octavia – 685; Volkswagen Tiguan – 483; Volkswagen Passat – 477; Nissan Leaf – 440; Audi Q5 – 426; Ауди A4 – 333; Tesla Model 3 – 325; Nissan Rogue – 322.

С начала года в Украине было зарегистрировано 176 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К слову, в Украине за год существенно вырос спрос на подержанные автомобили из США. Так, продажи американских машин с пробегом выросли почти на 75%.

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