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В Украине упали продажи б/у авто: какие модели самые популярные

В Украине упали продажи б/у авто: какие модели самые популярные

Volkswagen Golf / Фото: pixabay.com

Самыми популярными в сентябре были бензиновые автомобили. А первое место в десятке самых популярных моделей занял Volkswagen Golf.

В сентябре украинский автопарк пополнился почти 17 тысяч б/у легковых машин, ввезенных из-за границы. Этот показатель является одним из самых низких в 2024 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Этот показатель регистрации в Украине импортированных б/у авто является одним из самых низких в 2024 году, уступая только январскому. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации б/у авто упали на 19%, а по сравнению с августом – на 34%.

Самую большую долю на рынке импортированных автомобилей занимали бензиновые машины – 46%. Следующие по популярности:

  • дизельные автомобили – 25%;
  • электромобили – 19%;
  • гибриды и авто с ГБО – по 5%.

По информации аналитиков, средний возраст б/у автомобилей, получивших украинские номера в сентябре, составляет 9,2 года. Самой же популярной моделью остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто в сентябре:

  1. Volkswagen Golf – зарегистрировано в Украине 1018 единиц;
  2. Renault Megane – 793;
  3. Skoda Octavia – 685;
  4. Volkswagen Tiguan – 483;
  5. Volkswagen Passat – 477;
  6. Nissan Leaf – 440;
  7. Audi Q5 – 426;
  8. Ауди A4 – 333;
  9. Tesla Model 3 – 325;
  10. Nissan Rogue – 322.

С начала года в Украине было зарегистрировано 176 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К слову, в Украине за год существенно вырос спрос на подержанные автомобили из США. Так, продажи американских машин с пробегом выросли почти на 75%.

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