В Украине упали продажи б/у авто: какие модели самые популярные

Самыми популярными в сентябре были бензиновые автомобили. А первое место в десятке самых популярных моделей занял Volkswagen Golf.
В сентябре украинский автопарк пополнился почти 17 тысяч б/у легковых машин, ввезенных из-за границы. Этот показатель является одним из самых низких в 2024 году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Этот показатель регистрации в Украине импортированных б/у авто является одним из самых низких в 2024 году, уступая только январскому. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации б/у авто упали на 19%, а по сравнению с августом – на 34%.
Самую большую долю на рынке импортированных автомобилей занимали бензиновые машины – 46%. Следующие по популярности:
- дизельные автомобили – 25%;
- электромобили – 19%;
- гибриды и авто с ГБО – по 5%.
По информации аналитиков, средний возраст б/у автомобилей, получивших украинские номера в сентябре, составляет 9,2 года. Самой же популярной моделью остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто в сентябре:
- Volkswagen Golf – зарегистрировано в Украине 1018 единиц;
- Renault Megane – 793;
- Skoda Octavia – 685;
- Volkswagen Tiguan – 483;
- Volkswagen Passat – 477;
- Nissan Leaf – 440;
- Audi Q5 – 426;
- Ауди A4 – 333;
- Tesla Model 3 – 325;
- Nissan Rogue – 322.
С начала года в Украине было зарегистрировано 176 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
К слову, в Украине за год существенно вырос спрос на подержанные автомобили из США. Так, продажи американских машин с пробегом выросли почти на 75%.
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