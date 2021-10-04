В Украине установили рекорд продаж подержанных авто: топ-10 моделей месяца с пробегом

Самой популярной моделью на вторичном рынке остался Volkswagen Passat.

В Украине в сентябре 2021 года было продано 143 379 подержанные автомобилей, что является рекордным показателем за этот год.

Об этом сообщили в Институте исследования авторынка.

За последнее пятилетие это второй результат по количеству продаж. В феврале 2019-го на вторичном рынке продали 146,7 тыс. машин. Тогда большинство из них составляли первые регистрации бывших "евроблях".

Также в сентябре этого года был поставлен рекорд внутренних перепродаж авто с пробегом: 88,7 тыс. С 2016 года этот показатель был большим только в июле 2020-го (93,9 тыс.).

В Институте отмечают, что причинами роста продаж могут быть:

сезонное сентябрьское повышение активности на авторынке после сезона отпусков, которое прослеживается ежегодно;

волна льготного растаможивания "евроблях";

рост активности усиления условий карантина и ожидания очередной "волны" ограничений, которую ожидают этой осенью.

Институт исследований авторынка

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По сравнению с августом общий объем рынка вырос на 9,9%. Доля импорта бывших в употреблении автомобилей снизилась с 39% до 38%. Доля внутренних перепродаж соответственно возросла с 61% до 62%.

По сравнению с августом 2020 года общий объем рынка вырос на 32%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 29% до 38%.

Самым популярным подержанным авто остался Volkswagen Passat. В течение сентября приобрели 6,3 тыс. единиц.

По сравнению с августом модели со второй по седьмую позиции в рейтинге самых популярных машин на вторичном рынке не изменились. Выросло только количество продаж.

Институт исследований авторынка

Ранее сообщалось, что в Украине по итогам сентября вырос спрос на новые легковые автомобили.

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