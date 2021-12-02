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В Украине установлен рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили

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В Украине установлен рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили

autoevolution.com

Около 147 тысяч подобных машин приобрели украинцы.

На украинском рынке подержанных автомобилей установлен рекорд.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, что на вторичном рынке украинцы в прошлом месяце приобрели 146 696 экземпляров легковых транспортных средств с пробегом. Это второй по успешности результат после февраля-2019, когда была первая волна "легализации" так называемых "евроблях".

Так, по сравнению с предыдущим месяцем (октябрем 2021 года) общий объем рынка вырос на 2,7%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка выросла от 40,5% до 41,1%.

По сравнению с ноябрем 2020 года общий объем рынка вырос на 42,9%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 32,6% до 41,1%. В то же время количественно импорт подержанных авто вырос на 80,4%.

Предпочтения украинцев при покупке подержанного автомобиля из-за границы достаточно стабильны. И здесь уже есть сформированные тренды. Подтверждением этому может быть только одно изменение по сравнению с октябрем-2021: добавило две позиции в рейтинге Audi A6. Причина – все те же "евробляхи", ведь это была довольно популярная модель среди этой категории автомобилей.

Итак, вашему вниманию топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили украинцы из-за границы:

  • Volkswagen Passat — 3 996;
  • Volkswagen Golf — 3 233;
  • Skoda Octavia — 2 524;
  • Renault Megane — 1 968;
  • Audi A6 — 1 731;
  • Ford Focus — 1 633;
  • Opel Zafira — 1 534;
  • Opel Astra — 1 528;
  • Renault Scenic — 1 496;
  • Audi A4 — 1 305.

Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от рынка новых авто, на вторичном рынке мы уже имеем устоявшиеся тренды. А значит, импорт и продажа подержанных авто — это уже бизнес, в котором можно заниматься планировкой и использовать тренды для того, чтобы зарабатывать больше.

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