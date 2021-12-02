В Украине установлен рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили

В Украине установлен рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили

Около 147 тысяч подобных машин приобрели украинцы.

На украинском рынке подержанных автомобилей установлен рекорд.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, что на вторичном рынке украинцы в прошлом месяце приобрели 146 696 экземпляров легковых транспортных средств с пробегом. Это второй по успешности результат после февраля-2019, когда была первая волна "легализации" так называемых "евроблях".

Так, по сравнению с предыдущим месяцем (октябрем 2021 года) общий объем рынка вырос на 2,7%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка выросла от 40,5% до 41,1%.

По сравнению с ноябрем 2020 года общий объем рынка вырос на 42,9%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 32,6% до 41,1%. В то же время количественно импорт подержанных авто вырос на 80,4%.

Предпочтения украинцев при покупке подержанного автомобиля из-за границы достаточно стабильны. И здесь уже есть сформированные тренды. Подтверждением этому может быть только одно изменение по сравнению с октябрем-2021: добавило две позиции в рейтинге Audi A6. Причина – все те же "евробляхи", ведь это была довольно популярная модель среди этой категории автомобилей.

Итак, вашему вниманию топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили украинцы из-за границы :

Volkswagen Passat — 3 996;

— 3 996; Volkswagen Golf — 3 233;

— 3 233; Skoda Octavia — 2 524;

— 2 524; Renault Megane — 1 968;

— 1 968; Audi A6 — 1 731;

— 1 731; Ford Focus — 1 633;

— 1 633; Opel Zafira — 1 534;

— 1 534; Opel Astra — 1 528;

— 1 528; Renault Scenic — 1 496;

— 1 496; Audi A4 — 1 305.

Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от рынка новых авто, на вторичном рынке мы уже имеем устоявшиеся тренды. А значит, импорт и продажа подержанных авто — это уже бизнес, в котором можно заниматься планировкой и использовать тренды для того, чтобы зарабатывать больше.