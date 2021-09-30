В Украине утвердили изменения в ПДД: что известно

В Украине утвердили изменения в ПДД: что известно

Они вступят в силу в ноябре.

Кабинет министров Украины утвердил постановление к внесению некоторых изменений в Правила дорожного движения.

Так, автор документа — министр инфраструктуры Александр Кубраков — считает, что это поможет привести положения ПДД в соответствие с национальными стандартами, передает UBR.

Итак, изменения касаются разметки и знаков дорожного движения. Также документ регулирует движение велосипедистов, в частности, расширяет понятие велосипедной дорожки и вводит обозначение велосипедной полосы и проезда.

Также теперь велосипедисты смогут ехать через проезжую часть только в специально отведенных местах, а если таковые отсутствуют, то должны следовать правилам дорожного движения. На регулируемых участках они должны следовать сигналам регулировщика или светофора.

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Кроме того, предусмотрен знак, предупреждающий начало и конец зоны габаритно-весового контроля, наличие зарядных станций для электромобилей, обозначения места, где авто могут эвакуировать без ведома владельца. Вместо обозначения "Пост ГАИ" будут использовать "Дорожная станция патрульной полиции". Ранее вертикальная разметка могла быть черно-белого и желтого цветов. Теперь же предусматриваются еще желто-красные и красно-белые цвета.

Утвержденное Кабмином постановление предусматривает и другие изменения, которые вступят в силу с ноября 2021 года.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине заработали еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

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