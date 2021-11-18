В Украине утвердили новые правила индивидуальных номерных знаков на авто

Совсем "крутые" номера теперь поставить не удастся.
Кабмин министров Украины утвердил новые правила по индивидуальным номерным знакам на автомобиль.
Об этом стало известно на состоявшемся в среду 17 ноября заседании правительства.
Так, согласно этому решению, теперь в индивидуальных номерных знаках можно использовать только буквы.
Кроме того, постановлением исключается положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, которые изготавливаются по индивидуальным заказам их владельцев, требованиям государственных стандартов, и приложение, которое устанавливает образцы таких номерных знаков.
Теперь образцы таких знаков и требования к ним устанавливаются МВД. Исключено требование по количеству букв и цифр. В именных знаках ограничивается только количество символов.
Документ также уточняет положение о количестве символов. Номера могут содержать от трех до восьми символов для автомобилей и от трех до шести знаков для мотоциклов (ранее были разрешены цифры).
Ранее рассказывалось о том, что в Украине заработала возможность лично выбрать номерной знак через Сеть.