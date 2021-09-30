В Украине увеличатся штрафы за перегрузку крупногабаритного транспорта: названы суммы

За нарушение перевозчикам придется платить до 51 000 гривен.
В Украине 1 октября увеличатся штрафы за перегрузку грузовиков.
За превышение веса на 5-10% при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза будут штрафовать на 8500 гривен. За превышение на 10-20% — 17 тыс. грн, на 20-30% — 34 тыс. грн, свыше 30% — 51 тыс. грн.
Нарушение габаритно-весового контроля будет фиксироваться автоматически с помощью фото и видео. Штрафы автомобильным перевозчикам будут начисляться также автоматически. О них можно будет узнать через Opendatabot.
Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в июне. Тогда на украинских дорогах для тестирования начали устанавливать WiM-станции, которые считывают вес, габариты и номерной знак транспортного средства и передают информацию в базу данных.
За 4 месяца система зафиксировала 25 166 нарушений на общую сумму в 879 274 000 грн, но реальные штрафы за них не выписывались.
Также перевозчиков будут штрафовать на 17 и 34 (если рейс международный) тысяч гривен за отсутствие документов на перевозку.
Кроме того, законом установлено, что перевозчики или водители имеют право фиксировать на фото и видео процесс проведения плановой, внеплановой или рейдовой проверки, но не препятствуя ей.
Ранее сообщалось, что водителям рассказали важную деталь относительно осуществления габаритно-весового контроля.