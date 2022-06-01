В Украине увеличены страховые выплаты в случае ДТП по "автогражданке" и "европротоколу"

В Украине увеличены страховые выплаты в случае ДТП по "автогражданке" и "европротоколу"

Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО) и по "европротоколу".

Размер страховых выплат по ДТП решили увеличить.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, компенсация ущерба имуществу возросла с 130 000 до 160 000 гривен на одного потерпевшего. Выплаты за вред жизни и здоровью увеличились от 260 000 до 320 000 гривен на одного человека.

Такое увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит получить лучшую финансовую защиту. В то же время, стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет. Новые правила будут работать с 1 июля 2022 года.

Также от 50 000 до 80 000 гривен увеличена сумма компенсации имущества пострадавших в случае оформления ДТП по "европротоколу" без участия инспекторов Патрульной полиции.

Кроме того, теперь информация о международных страховых договорах типа "Зеленая карта" внесена в единую централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Теперь гражданам доступна полная информация об этих договорах и они лучше защищены от возможного мошенничества.

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