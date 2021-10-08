В Украине увеличили количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

В Украине увеличили количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

Общее количество увеличилось на 20 комплексов.

В Украине с пятницы, 8 октября, увеличилось количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что еще 20 комплексов измерения скорости будут следить за водителями на дороге. Что касается расположения, то они будут работать на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД:

Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

- просп. Свободы, 120/25, направление прибора ул. Бойко.

Ивано-Франковск (5 приборов контроля "КАСКАД")

- ул. Криховецкая, 216, направление прибора ул. Вишневая;

- ул. Галицкая, 144, направление прибора въезд в город;

- ул. Тисменицкая, 311, направление прибора въезд в город;

- ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора ул. Света;

- ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора ул. Довбуша.

Тернополь (4 приборы контроля "КАСКАД")

- просп. Злуки, 45-Б, направление прибора ул. Богдана Лепкого;

- просп. Злуки, 47-Б, направление прибора Збаражское шоссе;

- ул. Протасевича, 8, направление прибора просп. Степана Бандеры;

- ул. Степана Будного, 28, направление прибора ул. Карпенко.

Кропивницкий (2 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Габдрахманова, 35-А, направление прибора ул. Шатило;

- ул. Габдрахманова, 50, направление прибора ул. Ивана Олинского.

Николаев (1 прибор контроля "КАСКАД")

- просп. Центральный, 160, направление прибора Херсонское шоссе.

Сумы (5 приборов контроля "КАСКАД")

- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора ул. Люблинская;

- ул. Харьковская, 96, направление прибора ул. Сергея Табалы;

- ул. Героев Сумщины, 10, направление прибора ул. Гагарина;

- ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора площадь Независимости;

- ул. Героев Крут, 20, направление прибора ул. Ивана Харитоненко.

Белая Церковь (2 прибора контроля "КАСКАД")

- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора ул. Короленко;

- ул. Леваневского, 48, направление прибора ул. Некрасова.

Билошицкий также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 178 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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