В Украине увеличили количество участков с радарами измерения скорости TruCAM: где они установлены

Общее количество приборов на дорогах теперь составляет 180.
С 30-го августа в Украине увеличили количество участков с радарами TruCAM для измерения скорости.
Об этом сообщается на сайте патрульной полиции Украины.
Отмечается, что количество участков увеличено на десять, а общее количество приборов на дорогах теперь составляет 180. Так, новые участки использования TruCAM запустили в:
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Житомирской области;
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Ивано-Франковской области;
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Запорожской области:
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Кировоградской области:
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Харьковской области;
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Донецкой области.
Итак, где именно будут работать новые радары TruCAM:
Донецкая область:
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г., Краматорск, ул. Левобережная.
Житомирская область:
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4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.
Запорожская область:
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г. Запорожье, ул. Скворцова;
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г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.
Ивано-Франковская область:
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51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;
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137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;
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113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.
Кировоградская область:
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г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;
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г. Кропивницкий, ул. Мурманская.
Харьковская область:
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519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.
Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться в общем на 319 участках дорог. Об использовании правоохранителями приборов TruCAM водителей будут информировать предупредительные знаки фото и видеофиксации нарушений.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине суды массово отменяют штрафы с радаров измерения скорости TruCAM.