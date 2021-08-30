В Украине увеличили количество участков с радарами измерения скорости TruCAM: где они установлены

В Украине увеличили количество участков с радарами измерения скорости TruCAM: где они установлены

Общее количество приборов на дорогах теперь составляет 180.

С 30-го августа в Украине увеличили количество участков с радарами TruCAM для измерения скорости.

Об этом сообщается на сайте патрульной полиции Украины.

Отмечается, что количество участков увеличено на десять, а общее количество приборов на дорогах теперь составляет 180. Так, новые участки использования TruCAM запустили в:

Житомирской области;

Ивано-Франковской области;

Запорожской области:

Кировоградской области:

Харьковской области;

Донецкой области.

facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Итак, где именно будут работать новые радары TruCAM:

Донецкая область:

г., Краматорск, ул. Левобережная.

Житомирская область:

4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.

Запорожская область:

г. Запорожье, ул. Скворцова;

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.

Ивано-Франковская область:

51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.

Кировоградская область:

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;

г. Кропивницкий, ул. Мурманская.

Харьковская область:

519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться в общем на 319 участках дорог. Об использовании правоохранителями приборов TruCAM водителей будут информировать предупредительные знаки фото и видеофиксации нарушений.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине суды массово отменяют штрафы с радаров измерения скорости TruCAM.

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