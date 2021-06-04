В Украине увеличили штрафы для перевозчиков за перегрузки: названы суммы

Соответствующее решение приняли 280 нардепов.

В четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Так, Законом повышена ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. Он позволяет "Укртрансбезопасности" в судебном порядке штрафовать за нарушение норм габаритно-весового контроля (ГВК).

Соответствующий законопроект поддержали 280 народных депутатов.

Как сообщается на сайте парламента, теперь "Укртрансбезопасности" можно будет получать данные из государственных электронных информресурсов. Кроме того, указанным документом повышена ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством норм ГВК. Отныне, за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью фото- и видеосъемки (в частности в автоматическом режиме), вводится административная ответственность.

Итак, за выполнение перевозок пассажиров или грузов без документов придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Если такие перевозки международные — 34 тысячи гривен. За нарушение норм габаритно-весового контроля размер штрафа варьируется от 8,5 до 51 тыячи гривен, а именно:

превышение на 5-10% при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза — 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн);

превышение на 10-20% — 1000 НМДГ (17 тыс. грн);

на 20-30% — 2000 НМДГ (34 тыс. грн);

более чем на 30% — 3000 НМДГ (51 тыс. грн).

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появится более 50 комплексов для взвешивания транспортных средств.

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