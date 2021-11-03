В Украине увеличилось количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

В Украине увеличилось количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

Их установили в трех городах и в одной области.

В Украине с 3 ноября приступили к работе еще 18 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что подобные системы приступили к работе на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД :

Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")

– ул. Нефтяников, 4 направление прибора, ул. Адмирала Макарова;

– ул. Нефтяников, 13 направление прибора, ул. Ивана Богуна;

– ул. Перекопская, 163 направление прибора, ул. 28-й Армии;

- Бериславское шоссе, 46 направление прибора, ул. Урожайная.

Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")

- Южная дорога, 2 направление прибора, Николаевская дорога;

- Южная дорога, 39 направление прибора, ул. Семена Палия;

– ул. Семена Палия, 80 направление прибора, ул. Академика Заболотного;

- Николаевская дорога, 205 направление прибора, ул. Лиманная;

– просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора, ул. Левитана;

- Николаевская дорога, 287 направление прибора, Южная дорога;

– просп. Шевченко, 4-А направление прибора, ул. Семинарская;

– просп. Добровольского, 123-А направление прибора, ул. Генерала Бочарова;

– ул. Семена Палия, 25-А направление, Южная дорога.

Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")

- Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора, ул. Молдавская;

– ул. Каменецкая, 132 направление прибора, ул. Житецкого;

– просп. Мира, 65 направление прибора, Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

- на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;

- на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.

Белошицкий также добавил, что в настоящее время автоматически фиксируют правонарушения 236 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта в Киеве, по бульвару Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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