В Украине увеличилось количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

Их установили в трех городах и в одной области.
В Украине с 3 ноября приступили к работе еще 18 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он отметил, что подобные системы приступили к работе на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.
Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД:
- Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")
– ул. Нефтяников, 4 направление прибора, ул. Адмирала Макарова;
– ул. Нефтяников, 13 направление прибора, ул. Ивана Богуна;
– ул. Перекопская, 163 направление прибора, ул. 28-й Армии;
- Бериславское шоссе, 46 направление прибора, ул. Урожайная.
- Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")
- Южная дорога, 2 направление прибора, Николаевская дорога;
- Южная дорога, 39 направление прибора, ул. Семена Палия;
– ул. Семена Палия, 80 направление прибора, ул. Академика Заболотного;
- Николаевская дорога, 205 направление прибора, ул. Лиманная;
– просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора, ул. Левитана;
- Николаевская дорога, 287 направление прибора, Южная дорога;
– просп. Шевченко, 4-А направление прибора, ул. Семинарская;
– просп. Добровольского, 123-А направление прибора, ул. Генерала Бочарова;
– ул. Семена Палия, 25-А направление, Южная дорога.
- Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")
- Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора, ул. Молдавская;
– ул. Каменецкая, 132 направление прибора, ул. Житецкого;
– просп. Мира, 65 направление прибора, Староконстантиновское шоссе.
- Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")
- на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.
Белошицкий также добавил, что в настоящее время автоматически фиксируют правонарушения 236 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта в Киеве, по бульвару Дружбы Народов, 36.
С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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