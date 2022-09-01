В Украине увеличился импорт подержанных авто: названы топ-10 стран Европы, где украинцы покупают машины с пробегом

В течение первого полугодия 2022 года импорт автомобилей из-за рубежа пережил многие события: начало полномасштабной войны, временную остановку работы морских портов, введение и отмену "нулевого растаможивания". Все эти события влияли на выбор стран, из которых украинцы привозили машины.

Так, эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта транспортных средств в Украину и определили, из каких стран украинцы больше всего привозили "легковики" с пробегом и как изменилась динамика с начала года.

Отмечается, что всего с января по июнь украинцы привезли из-за границы 284,8 тысячи "легковиков" с пробегом. Это — на 8,5% больше, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, в течение которого украинцы оформили больше всего подержанных автомобилей. Учитывая все события, которые произошли в Украине с начала года, это уникальный показатель. Основной причиной такой активизации ввоза машин из-за границы было так называемое "нулевое растаможивание".

Однако большие изменения произошли не только в количестве, но и в перечне стран, из которых украинцы больше всего привозили "легковушки" с пробегом. Если за первую половину 2021 года доля автомобилей из стран Европы составляла 56,6%, а "американцев" — 36,1%, то сейчас ситуация существенно изменилась: авто из Европы заняли абсолютное большинство.

Среди всех ввезенных с января по июнь 2022 года подержанных "легковиков", 84,6% экспортировали из стран ЕС (241,6 тысяч). Еще более 2% привезли из европейских стран, не входящих в Европейский Союз — Швейцарию, Норвегию и Великобританию. Таким образом, количество "европейцев" достигло максимума за новейшую историю украинского авторынка, которая началась в конце 2018 года. Зато доля "американцев" сократилась с 36,1% в первом полугодии-2021 до 10,2% (29,1 тысячи) по итогам первой половины 2022 года. То есть доля автомобилей из стран Америки сократилась в три раза. В то же время большинство из них (17,5 тысяч) привезли в течение января и февраля.

Вашему вниманию топ-10 стран Европы, откуда чаще всего "пригоняли" подержанные авто украинцы:

Польша — 89,2 тысячи Германия — 65,8 тыс. Литва – 32,6 тыс. Чехия – 10,4 тыс. Нидерланды – 8 тыс. Франция — 5,4 тыс. Бельгия – 4,1 тыс. Эстония — 3,9 тыс. Словакия – 3,5 тыс. Румыния – 2,9 тыс.

Интересно, что в популярные страны, не входящие в Европейский Союз, откуда украинцы в течение первой половины 2022 года привозили подержанные "легковушки", вошла Швейцария. Оттуда экспортировали 4,4 тысячи автомобилей с пробегом. Еще 3,4 тысяч машин привезли из Южной Кореи. Любимыми для покупки этой страны были LPI автомобили с исключительно газовой системой питания. К началу войны таких машин привозили ежемесячно в среднем 1,2-1,3 тысяч. Из-за усложнения доставки этот сегмент существенно уменьшился. В мае и июне украинцы оформили суммарно всего около 500 автомобилей.

Похожая история с машинами из Грузии. Ранее из этой страны привозили автомобили, отремонтированные на местном рынке, автомобили из Америки и Южной Кореи. Грузию выбирали из-за более быстрой и простой доставки, чем при покупке напрямую, а также из-за возможности физически осмотреть авто. Поскольку доставлять автомобили оттуда по суше через Турцию часто экономически невыгодно, не стоит ожидать активизации импорта машин из Грузии до возобновления работы украинских морских портов. Также внимание стоит обратить на Норвегию (1,1 тысячи) – из этой страны украинцы везут много подержанных электромобилей.

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