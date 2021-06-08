В Украине увеличился объем автопроизводства: какой транспорт выпускали в мае

Результат относительно позапрошлого месяца улучшилось на четыре процента.

В мае украинское автопроизводство показало самый высокий результат с начала 2021 года.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошло 1 004 единицы транспортных средств. По сравнению с маем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в восемь раз, а в отношении предыдущего месяца — на четыре процента.

Так, легковых автомобилей в мае было произведено 944 единицы против 87 экземпляров годом ранее. По отношению к апрелю в этом сегменте автопрома произошел рост на четыре процента.

Автобусное производство, в свою очередь, закончило месяц с результатом 53 экземпляра, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. По сравнению с апрелем текущего года производство автобусов уменьшилось на пять процентов.

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В майском отчете коммерческих автомобилей заявлено семь авто, это в 3,5 раза больше результата апреля 2021 года, но на 42% меньше по сравнению с показателем мая 2020 года.

Всего за пять месяцев с начала года в Украине изготовлено 3 795 единиц автотранспортных средств, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей — 3 538 (+167%), коммерческих — 15 (-37%), автобусов — 242 (+20%).

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