В Украине в 2022 году запустят государственную программу по стимулированию покупок электромобилей

В Украине в 2022 году запустят государственную программу по стимулированию покупок электромобилей

Ее старт запланирован на конец первого – начало второго квартала.

В Украине собираются запустить государственную программу по стимулированию на покупку электромобилей.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Так, по его словам, в конце первого – начале второго квартала планируется запуск программы субсидирования процентной ставки лизинга электромобилей.

"В Германии, Франции, Италии 70% покупки авто – это лизинг стоимостью 0,5-1,5%. У нас 12%, 15%, 17%. За четыре года человек платит стоимость автомобиля дважды. Здесь запустим такую же программу (субсидирование процентной ставки (ИФ), только не со всеми автомобилями, а с электромобилями, это будет стимулировать "зеленую" трансформацию в стране", — отметил Шурма.

Отвечая на вопрос, когда в этой программе появится украинский электромобиль, Шурма отметил, что сначала это будет помощь гражданам, а не собственному производству, которого в Украине пока нет, но через два года она может быть распространена на производителей, локализовавших в Украине производство.

"Я хорошо знаю эту индустрию, кроме того, мы консультировались с автопроизводителями. Два года нужно, чтобы осуществить локализацию производства электромобилей. Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, локализовавших производство. Присылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года – занимайтесь локализацией", — подытожил Шурма.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей.

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