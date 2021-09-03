В Украине в пять раз выросли продажи российских моделей LADA

В Украине в пять раз выросли продажи российских моделей LADA

Сейчас эти автомобили собираются на ЗАЗ.

В Украине существенно вырос спрос на российские модели LADA.

Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по итогам августа 2021 купили 165 российских автомобилей "Лада" (+400%). Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в Украине было продано всего 33 машины "АвтоВАЗ".

По результатам месяца этой модели удалось закрепиться на 16 месте в списке самых популярных автомобильных брендов страны. Первые три ступени списка принадлежат Renault, Toyota и KIA соответственно. Последняя марка добавила в продаже на целых 418,5% и по этому показателю возглавила перечень самых популярных автомобильных брендов в Украине по итогам августа 2021 года.

ukrautoprom.com.ua

Производством автомобилей LADA занимается ЗАЗ. Машины собираются из российских комплектов. Сейчас с завода выезжают легковые автомобили LADA Vesta, LADA Largus, LADA Granta, LADA 4X4, LADA Niva, LADA X-ray, Renault Arkana, KIA Rio и автобусы ZAZ А08, ZAZ А09 и ZAZ А10.

Ранее рассказывалось о том, что автомобили LADA признаны наименее популярными на европейском рынке в 2021 году.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку