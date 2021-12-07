В Украине владельцев автомобилей с ГБО могут ожидать изменения: что известно

Речь идет об уменьшении наказания.
В Украине владельцев автомобилей с ГБО могут ожидать определенные изменения.
Так, в Верховной Раде прошел регистрацию законопроект №6379, предусматривающий смягчение админответственности за нарушение порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом топливе или альтернативных видах топлива.
Инициаторы проекта закона, в частности, предлагают смягчить штрафы за неоформленное газобаллонное оборудование (ГБО). В частности, предполагается установить административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 170 грн. Повторное нарушение в течение года приведет к штрафу в двойном размере – 340 грн.
Объясняют нардепы это тем, что переоборудование на газ для экономии топлива выбирают преимущественно небогатые слои населения, которым не всегда по карману оформить соответствующие разрешения.
В настоящее время сумма штрафа составляет до 340 гривен, а при повторном нарушении водителю грозит лишение управления сроком от 3 до 6 месяцев.
Законопроект прошел регистрацию в Раде 2 декабря. 6 декабря его передали на рассмотрение. Чтобы изменения заработали, проект закона должен пройти два чтения, после чего подпись под ним должна быть поставлена президентом.
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