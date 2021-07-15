В Украине внесли изменения в ПДД: что нужно знать водителям

В Украине внесли изменения в ПДД: что нужно знать водителям

Соответствующее решение принял на правительстве Кабинет министров.

В Украине решили несколько изменить Правила дорожного движения.

Так, Кабинет Министровпринял постановление "О внесении изменений в правила дорожного движения", которое предусматривает замену знаков ограничения скорости в населенных пунктах с "60" на "50" км/ч.

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В частности, в документе говорится, что в связи с принятием в ноябре 2017 года постановления, педусматривающего уменьшение разрешенной скорости в населенных пунктах с 60 до 50 км в час, необходимо заменить изображения на соответствующих дорожных знаках "5.63" и "5.63.2 ".

Кроме того, в Украине с 2015 года ликвидирована Государственная автоинспекция (ГАИ), а функции по контролю были возложены на Департамент патрульной полиции. В связи с этим, знак "Пост ГАИ" теперь заменят на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Добавим, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы в случае нарушения ПДД. Отныне штрафы в Украине за превышение скорости следующие:

превышение лимита более чем на 20 км/ч — 340 гривен;

превышение на 50 км/ч и более — 3,4 тысячи гривен;

превышение скорости, привлекшее к созданию аварийной ситуации — 850 гривен (с возможностью лишения прав).

Ранее рассказывалось о том, как проверить и оплатить новые штрафы за нарушение ПДД.

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