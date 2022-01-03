В Украине водитель утопил "Ниву" во время проезда переправы: видео

Спасатели вытаскивали автомобиль в течение 40 минут.
В селе Глиницы Черновицкого района в воскресенье, 2 января, водитель утопил "Ниву".
Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел, когда водитель с семьей пытался преодолеть затопленную переправу через реку "Прут".
О подтоплении временной переправы стало известно утром в тот же день, поэтому водитель "Нивы" не успел среагировать и автомобиль оказался под водой. О затопленном автомобиле стало известно из видеотрансляции черновицкого активиста Виталия Яремчука.
По предварительной информации, на момент инцидента в автомобиле находился водитель, его жена и дочь, однако они успели выйти из салона и не пострадали. Вытаскивали автомобиль спасатели в течение 40 минут, пока в пресс-службе ГСЧС не комментируют ситуацию с подтоплением.
Добавим, что затопленная переправа соединяет села Дубовцы и Глиницы. Ее построили рядом с мостом, который сейчас ремонтируют. Это самый короткий путь, чтобы добраться в Вижницу из Черновцов. В Службе автодорог Черновицкой области отметили, что переправа технологичная — ее построили на период ремонта для строительной техники, остальному транспорту там курсировать запрещено.
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