В Украине водитель утопил "Ниву" во время проезда переправы: видео

В Украине водитель утопил "Ниву" во время проезда переправы: видео

Спасатели вытаскивали автомобиль в течение 40 минут.

В селе Глиницы Черновицкого района в воскресенье, 2 января , водитель утопил "Ниву".

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел, когда водитель с семьей пытался преодолеть затопленную переправу через реку "Прут".

О подтоплении временной переправы стало известно утром в тот же день, поэтому водитель "Нивы" не успел среагировать и автомобиль оказался под водой. О затопленном автомобиле стало известно из видеотрансляции черновицкого активиста Виталия Яремчука.

По предварительной информации, на момент инцидента в автомобиле находился водитель, его жена и дочь, однако они успели выйти из салона и не пострадали. Вытаскивали автомобиль спасатели в течение 40 минут, пока в пресс-службе ГСЧС не комментируют ситуацию с подтоплением.

Добавим, что затопленная переправа соединяет села Дубовцы и Глиницы. Ее построили рядом с мостом, который сейчас ремонтируют. Это самый короткий путь, чтобы добраться в Вижницу из Черновцов. В Службе автодорог Черновицкой области отметили, что переправа технологичная — ее построили на период ремонта для строительной техники, остальному транспорту там курсировать запрещено.

Ранее рассказывалось о том, что полиция охраны Харьковщины собирается пополнить автопарк новыми LADA Niva.