В Украине водителей и пассажиров обяжут носить светоотражающие элементы: что известно

В Украине водителей и пассажиров обяжут носить светоотражающие элементы: что известно

Кто этим будет пренебрегать, получит штраф.

В Украине водителей и пассажиров хотят обязать носить светоотражающие элементы.

О том, какие новшества ждут украинцев, рассказал Obozrevatel.

Так, согласно законопроекту №2696, участников дорожного движения (водителей и пассажиров) хотят обязать пользоваться светоотражающим одеждой в темное время суток. Это нужно для повышения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций.

Отмечается, что у водителей мотоциклов и их пассажиров на шлемах должны быть светоотражающие элементы. Во время движения шлем должен быть застегнут. Велосипедисты, в свою очередь, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны использовать ленты, жилеты, наклейки.

Также носить специальный жилет должны водители и их пассажиры вне транспортного средства, если находятся на проезжей части.

О наказании в случае пренебрежения этого правила, то здесь предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Добавим, что некоторые из этих правил уже вступили в силу в 2020 году. В изменениях в ПДД речь шла о пешеходах, которых в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязали носить специальную одежду.

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