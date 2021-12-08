В Украине водителей могут снова останавливать для проверки: что известно

В Украине водителей могут снова останавливать для проверки: что известно

Соответствующую идею высказали в патрульной полиции.

В Украине снова могут вернуть возможность останавливать водителей для проверки.

Патрульная полиция просит Верховную Раду вернуть право на профилактические остановки автомобилей по дорогам Украины, передает Auto-Consulting.

Соответствующую идею на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности обнародовал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Предлагаю вернуться к обсуждению вопроса о профилактических мерах по остановке транспортных средств. Это необходимо для проверки водителей на пребывание в состоянии алкогольного опьянения или вождения автомобиля без водительских прав", — сказал Белошицкий.

Ранее говорилось о том, что в Украине начался контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Так, патрульные полицейские используют для этого специализированные автомобили – мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.