В Украине водителей может ожидать существенное усиление наказания за превышение скорости: что известно

В Украине водителей может ожидать существенное усиление наказания за превышение скорости: что известно

В настоящее время создан соответствующий законопроект.

В Украине хотят существенно усилить наказание за превышение скорости.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, группа депутатов подала на рассмотрение законопроект №6214, касающийся усиления ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах.

В частности, в соответствии с документом превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч, а в населенных пунктах – более чем на 30 км/ч, будет наказываться штрафом в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день соответствует 1 700 грн .

Также предлагается дополнить статью 122 частями 5-й и 6-й следующего содержания:

за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 50 км/ч нарушителя будут лишать права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев;

нарушителя будут лишать права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев; за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 70 км/ч нарушителя будут лишать права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

Автор законопроект называет его "актом вынужденного реагирования на состояние смертности и травматизма в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий", возникающих из-за несоблюдения установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населённых пунктах.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине изменяются Правила дорожного движения.

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