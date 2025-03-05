В Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД

В Украине водителям грозят значительные штрафы не только за нарушение ПДД, но и за перевозку определенных грузов без соответствующих документов, сумма штрафа может достигать десятков тысяч гривен.

Об этом пишет Автотема.

Если охотник или перевозчик перевозит охотничьи трофеи без необходимых документов, ему грозит серьезный штраф. К примеру, за транспортировку туши лося без сопроводительных бумаг придется заплатить 80 000 гривен. Такие санкции предприняты для борьбы с браконьерством и сохранением популяции диких животных.

Если водитель перевозит древесину без документов, подтверждающих ее законное происхождение, ему грозит штраф в 1530 гривен. Однако если будет доказан значительный ущерб природе, сумма может возрасти до 51 000 гривен. Подобные меры направлены на борьбу с нелегальной вырубкой лесов.

Кроме того, в Украине действует ограничение на перевозку горючего в канистрах – не более 60 литров. Если лимит превышен, водитель рискует получить штраф в 510 гривен. Это правило направлено на снижение риска пожара в случае аварийной ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут получить штраф за трещину на стекле.

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