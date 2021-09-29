В Украине водителю выписали штрафов на полмиллиона гривен за вождение в нетрезвом виде

В Украине водителю выписали штрафов на полмиллиона гривен за вождение в нетрезвом виде

За четыре года его 14 раз останавливали пьяным.

На Полтавщине водителю за вождение автомобилем в нетрезвом выписали штрафов на 551 тысячу гривен.

Об этом сообщает сайт "24 канала" со ссылкой на местные СМИ.

Жителя поселка Великая Багачка Константин Писаренко в течение 4 лет 14 раз "ловили" за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно Единому государственного реестру судебных решений, Писаренко по меньшей мере с 2012 года начал управлять транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В течение 3-х лет мужчину несколько раз задерживали в нетрезвом виде за рулем скутера и мопеда.

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В 2014 году его привлекли к ответственности за наркопреступление. В течение трех лет он находился в колонии, а когда вышел из нее в 2017 году, его начали постоянно останавливать в состоянии алкогольного опьянения.

К августу 2021 года Писаренко получил 13 штрафов и 12 раз был лишен водительского удостоверения на 10 лет. Ни одного штрафа нарушитель не оплатил.

Последний, 14-й раз, патрульные остановили водителя 24 августа 2021 года, когда он был пьян за рулем автомобиля ВАЗ 21011. От прохождения медосмотра водитель отказался.

23 сентября Великобагачанский районный суд Полтавской области оштрафовал Писаренко. Судья назначил нарушителю 51 000 грн штрафа и в очередной раз лишил его водительских прав на 10 лет.

Теперь Писаренко должен заплатить 550 800 грн штрафов. Похоже, что автомобиль у него не смогли конфисковать, потому что он ему не принадлежит.

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