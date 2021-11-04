В Украине впервые изъяли автомобиль из-за неуплаченных штрафов: что известно

Его владельцем оказался иностранец.

В Украине начали изымать автомобили из—за неуплаченных штрафов.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в Facebook.

Первый подобный случай был зафиксирован в Харькове. Отмечается, что Государственная исполнительная служба Украины изъяла первый автомобиль у водителя-должника. Он не платил штрафы за существенное превышение скорости на дорогах.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, в нетрезвом виде быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", — сказал Гайченко.

Гайченко также добавил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Добавим, что власти начали конфисковывать автомобили совсем недавно. Нововведение касается тех водителей, которые не платят штрафы за "значительное" превышение скорости. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час.

Новости Украины: у водителей, что не платят штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто

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