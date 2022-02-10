В Украине впервые начали выпускать бензин А-98

Предприятие получило все необходимые документы и сертификаты соответствия и уже произвело первые 2 000 тонн продукта.

"Укртатнафта" на Кременчугском НПЗ впервые в Украине приступила к промышленному выпуску высокооктанового бензина А-98.

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Об этом сообщили представители завода, пишет enkorr.

По словам главного технолога "Укртатнафты" Юрия Голича, производство стало возможным после проведения необходимой модернизации, благодаря которой удалось максимально повысить октановые числа основных компонентов.

"Мы получили бензин соответствующий показателям А-98 по всем параметрам: по сере, по ароматике, по бензолу. Для того чтобы выйти на октановое число 98, мы добавляем до 15% метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)", — объясняет Голич и добавляет, что для улучшения эксплуатационных свойств топлива добавляют комплексную присадку Keropur ENERGY, которая способствует повышению антикоррозионных и моющих свойств, а также экологических характеристик топлива.

Следует отметить, что А-98 преимущественно используется в автомобилях с моторами, имеющими повышенную степень сжатия. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам), бензин повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году в Украину импортировано 23,8 тыс. т бензина А-98, из них 7,5 тыс. т из Литвы, остальные ресурсы — из Беларуси.

Напомним, с 7 февраля 2022 года Беларусь заблокировала поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом, что сказалось на ценах на бензин и дизельное топливо.

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