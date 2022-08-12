В Украине все АЗС снизили стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

Сети в течение недели, с 5 по 12 августа, изменили цены на голубое топливо в сторону уменьшения.

Так, средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 1,24 грн/л – до 27,02 грн/л .

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,08 грн/л и 1,03 грн/л - до 27,42 и 27,46 грн/л соответственно. В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" — на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л л.

Кроме того, на 0,8-2 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего цена в опте продемонстрировала существенное снижение. По данным "А-95", в июле было импортировано 77 тысяч тонн автогаза, что на 8% больше чем в июне.

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