В Украине все чаще стали утилизировать машины российского и советского автопрома: какие модели "списывают" больше всего

В Украине все чаще стали утилизировать машины российского и советского автопрома: какие модели "списывают" больше всего

В большинстве – легковые автомобили.

В Украине существенно возросло количество случаев с утилизацией автомобилей.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, что с января по ноябрь 2021 года в связи с выбраковкой было снято с учета 15 056 транспортных средств — легковушек, грузовиков и автобусов. 54% из них принадлежали физическим лицам, остальные 46 — юридическим (частным фирмам и государственным организациям). Большинство "списанных" транспортных средств были легковыми (64%). Средний возраст транспортных средств, выбракованных в течение января-ноября – 24,8 года.

Самыми популярными среди "утилизированных" моделей в 2021 году были транспортные средства советского и российского производства.

Вашему вниманию топ-30 утилизированных моделей авто в Украине .

eauto.org.ua

Количество выбракованных транспортных средств росло почти ежемесячно в течение 2021 года. Суммарное количество таких ТС в течение января-ноября 2021 года оказалось почти на 40% больше, чем в 2020 году.

Так, среди причин количества роста подобных случаев специалисты называют:

успешно работает автоматическая фиксация правонарушений. Количество камер растет. Речь идет о введении обязательного техосмотра частного автотранспорта в 2021 году. Люди опасаются потенциальных проблем, которые могут появиться в случае, если автомобиль фактически будет сдан на металлолом, однако будет числиться в базе Сервисных центров. Или же вместо утилизации продолжит ездить по дорогам, собирая штрафы для предыдущего (фактического) владельца авто.

С введением новых условий налогообложения импорта, подержанные автомобили советской эпохи все больше теряют ценность. То, что раньше "возвращали к жизни" любой ценой, сейчас ремонтировать экономически невыгодно. Эта часть украинского автопарка замещается хоть подержанными, но все же более новыми автомобилями иностранного производства.

Те же новые правила растаможки снизили ценность документов на автомобиль. Ранее из-за закрытости авторынка были популярны разнообразные схемы, когда автомобили покупали "под документы". Сейчас ценность документов, особенно на подержанные автомобили, снизилась практически до нуля.

Поскольку почти половину всех транспортных средств выбраковывают юридические лица, это может быть следствием массовых инвентаризаций и упорядочений имущества как частных, так и государственных организаций.

Впрочем, реальное количество транспорта, выбывшего из эксплуатации, в разы больше, отмечают эксперты. По их оценкам, ежегодно в Украине по движению выбывает несколько сотен тысяч ТС. Такие выводы можно сделать из того, что уровень автомобилизации в Украине растет несущественно. Следовательно, количество автомобилей, которые украинцы перестают регулярно эксплуатировать, примерно равно количеству "свежих" автомобилей, пополняющих отечественный автопарк — около 600 тысяч.