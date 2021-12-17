В Украине все чаще стали утилизировать машины российского и советского автопрома: какие модели "списывают" больше всего

В большинстве – легковые автомобили.
В Украине существенно возросло количество случаев с утилизацией автомобилей.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Отмечается, что с января по ноябрь 2021 года в связи с выбраковкой было снято с учета 15 056 транспортных средств — легковушек, грузовиков и автобусов. 54% из них принадлежали физическим лицам, остальные 46 — юридическим (частным фирмам и государственным организациям). Большинство "списанных" транспортных средств были легковыми (64%). Средний возраст транспортных средств, выбракованных в течение января-ноября – 24,8 года.
Самыми популярными среди "утилизированных" моделей в 2021 году были транспортные средства советского и российского производства.
Вашему вниманию топ-30 утилизированных моделей авто в Украине.
Количество выбракованных транспортных средств росло почти ежемесячно в течение 2021 года. Суммарное количество таких ТС в течение января-ноября 2021 года оказалось почти на 40% больше, чем в 2020 году.
Так, среди причин количества роста подобных случаев специалисты называют:
- успешно работает автоматическая фиксация правонарушений. Количество камер растет. Речь идет о введении обязательного техосмотра частного автотранспорта в 2021 году. Люди опасаются потенциальных проблем, которые могут появиться в случае, если автомобиль фактически будет сдан на металлолом, однако будет числиться в базе Сервисных центров. Или же вместо утилизации продолжит ездить по дорогам, собирая штрафы для предыдущего (фактического) владельца авто.
- С введением новых условий налогообложения импорта, подержанные автомобили советской эпохи все больше теряют ценность. То, что раньше "возвращали к жизни" любой ценой, сейчас ремонтировать экономически невыгодно. Эта часть украинского автопарка замещается хоть подержанными, но все же более новыми автомобилями иностранного производства.
- Те же новые правила растаможки снизили ценность документов на автомобиль. Ранее из-за закрытости авторынка были популярны разнообразные схемы, когда автомобили покупали "под документы". Сейчас ценность документов, особенно на подержанные автомобили, снизилась практически до нуля.
- Поскольку почти половину всех транспортных средств выбраковывают юридические лица, это может быть следствием массовых инвентаризаций и упорядочений имущества как частных, так и государственных организаций.
Впрочем, реальное количество транспорта, выбывшего из эксплуатации, в разы больше, отмечают эксперты. По их оценкам, ежегодно в Украине по движению выбывает несколько сотен тысяч ТС. Такие выводы можно сделать из того, что уровень автомобилизации в Украине растет несущественно. Следовательно, количество автомобилей, которые украинцы перестают регулярно эксплуатировать, примерно равно количеству "свежих" автомобилей, пополняющих отечественный автопарк — около 600 тысяч.