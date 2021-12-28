В Украине вступают в силу ограничения на вождение авто без соответствующей подготовки: кого это касается

В Украине вступают в силу ограничения на вождение авто без соответствующей подготовки: кого это касается

Оно начнет действовать с 29 декабря.

В Украине вступают в силу ограничения на управление автомобилем без соответствующей подготовки.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Так, с 29 декабря 2021 года водительские удостоверения в Украине начнут выдавать с новыми пометками и кодами. В частности, появится информация о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Для этого у водительских прав нового образца имеется графа 12 с обозначением типа трансмиссии. Таким образом, если водитель учился ездить на "автомате", то управлять ТС на "механике" ему запрещается. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения водителя были выданы ранее.

В сервисных центрах МВД считают, что новые нормы в водительском удостоверении являются элементом международной транспортной политики, вкладом в улучшение безопасности на дорогах, облегчение свободного движения украинцев за рубежом.

"Такие нововведения – это еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами", — говорится в сообщении.

Также вместо различных пиктограмм (например, очков) на водительском удостоверении будут размещены коды. Таким образом, документы будут максимально адаптированы к европейским. Кроме того, среди нововведений для водителей увеличение срока действия теоретического экзамена: с 3 месяцев до 2 лет. Но он не может действовать дольше свидетельства об окончании автошколы.

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