В Украине вступил в силу льготный период растаможки "евроблях": что известно

Продлится он до середины ноября 2021 года.

В Украине с 15 июня начался очередной льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации.

Отметим, что продлится он до 11 ноября, то есть около 5 месяцев. За это время водители машин "евроблях" могут растаможить такие машины по льготным ставкам налогообложения.

Так, под эти льготы попадают легковые авто в возрасте от 5 до 15 лет (с экостандартом не ниже "Евро-2"), и автомобили с полной массой до 3,5 тонн, в возрасте от 5 до 11 лет (с экостандартом "Евро-5"). Главное условие — такое транспортное средство должно находиться в реестре таможенников в режиме "транзит" или "временный ввоз" по состоянию на 31.12.2020.

Для "льготного" растаможивания придется заплатить "добровольный взнос" в размере 8 500 грн. Или же при тех же 8 500 грн можно будет вывезти автомобиль за пределы Украины, если растамаживать такое авто нет смысла. Это позволит избежать еще больших штрафов в будущем.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

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Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект относительно "евроблях".

Новости Украины ВР поставила точку в вопросе о льготном растаможивание "евроблях"

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