В Украине вступили в силу новые ПДД: что именно изменилось

В Украине вступили в силу новые ПДД: что именно изменилось

Внесены изменения даже для велотранспорта.

В Украине с 1 ноября внесены изменения в Правила дорожного движения.

Так, новая редакция ПДД содержит много "велосипедных" дополнений, которые уже стали критически необходимыми, в связи с изменением всех нормативных документов ДБН и ДСТУ, регулирующих устройство велосипедной инфраструктуры и организацию велосипедного движения.

Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначены знаком 5.51 "Начало населенного пункта", разрешается движение со скоростью:

автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам – не более 80 км/ч;

транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, – не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам – не более 60 км/ч;

автобусам (за исключением микроавтобусов) – не более 90 км/ч;

другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль" - не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжей частью, отделенные друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах – не более 90 км/ч.

Итак, какие изменения внесены в ПДД :

определение "велосипедная дорожка"

определение "велосипедная полоса"

определение "велосипедный переезд"

дорожный знак 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"

дорожный знак 4.23 "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"

дорожный знак 5.88 "Велосипедная полоса"

дорожный знак 5.90 "Зона для пешеходов и велосипедистов"

дорожные знаки 5.92.1 и 5.92.2 "Велосипедный переезд"

дорожные знаки 5.93.1 и 5.93.2 "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"

дорожный знак 5.94.1 "Дорога со встречной велосипедной полосой"

дорожный знак 5.95.1 и 5.95.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"

таблички 7.29.1—7.29.6 "Направление движения велосипедистов"

разметка 1.15 "Велосипедный переезд"

разметка 1.28.1 "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"

разметка 1.28.2 "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"

разметка 1.28.3 "Смешанное движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"

разметка 1.37 "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие.

Также вводится новая разметка для обозначения "лежачего полицейского", выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, указывающей место концентрации ДТП, для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначены знаком 5.51 "Начало населенного пункта", разрешается движение со скоростью:

автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам – не более 80 км/ч;

транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, – не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам – не более 60 км/ч;

автобусам (за исключением микроавтобусов) – не более 90 км/ч;

другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль" - не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжей частью, отделенные друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах – не более 90 км/ч.

Вашему вниманию новые дорожные знаки :

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

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